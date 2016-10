History 00:00 bis 00:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Dünenflitzer USA 2015 Stereo 16:9 Merken Danny hat einen Ersatz für seinen geliebten Dünenbuggy gefunden, den er in der ersten Staffel verkauft hat. Jetzt wird dieses Fahrzeug in die ultimative 70er-Jahre-Strandfantasie verwandelt. Ryan und Mike unternehmen damit eine kleine Spritztour, müssen aber den Wagen zur Werkstatt zurückschieben. Unterdessen sieht sich Danny eine Sammlung an, zu der auch eine patriotische Corvette gehört, in die er sich verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12