TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan Der Henker USA 2007 16:9 Merken Ein Serienmörder spielt ein perfides Spiel mit Nigel. Über seinen Blog schickt er ihm Hinweise, die die Ermittler an einen Tatort führen. Während Woody, Kate und Nigel versuchen, Spuren an der Leiche zu entdecken und dem Mörder so auf die Schliche zu kommen, erhält Nigel schon die nächsten Hinweise. Er hat 24 Stunden, um das nächste Opfer zu finden, bevor der Täter erneut zuschlägt und tötet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Jeffrey Donovan (William Ivers) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Tim Kring, Treena Hancock Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin