TNT-Serie 09:55 bis 10:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Geständnis auf Band USA 1989 Merken Jessicas Roman "Truck Stop" soll verfilmt werden. Gemeinsam mit dem Drehbuchautor Walter Murray fährt sie nach Los Angeles, um Einzelheiten des Projektes zu klären. Als unterwegs der Wagen streikt, sind die beiden gezwungen, eine Werkstatt aufzusuchen und in einem Motel zu übernachten. In der Nacht wird Murray durch zwei Schüsse getötet. Der Tote hält ein Diktiergerät in der Hand - Jessica ist davon überzeugt, dass sich auf dem Tonband Hinweise auf den Mörder finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Elizabeth Ashley (Vera Gerakaris) Mike Connors (Walter Murray) Peter Haskell (Terence Locke) Ron Karabatsos (Pete Gerakaris) Andrew Prine (Roscoe) Jill Schoelen (Flora Gerakaris) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Philip Gerson Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12