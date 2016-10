ARTE 00:50 bis 02:40 Krimi In the Electric Mist - Mord in Louisiana USA, F 2009 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In Louisiana wütet ein Prostituiertenmörder. Auf dem Rückweg von einem Tatort trifft der alternde Südstaaten-Polizist Dave Robicheaux auf den betrunkenen Hollywoodstar Elrod Sykes. Angeblich dreht man in der Nähe einen Film, mitfinanziert vom lokalen Mafioso. Robicheaux vermutet, dass mehr dahintersteckt. Als er Hinweisen von Sykes folgt, findet er die Sumpfleiche eines Afroamerikaners in Ketten, was aufwühlende Erinnerungen an seine eigene Vergangenheit heraufbeschwört. Die weiteren Ermittlungen verlaufen zunächst ergebnislos. Die Befragten in der Umgebung sind allzu sehr mit den eigenen Problemen beim Überleben und Wieder-auf-die-Beine-Kommen nach der Naturkatastrophe des Hurrikans "Katrina" beschäftigt, und sie reden nicht gern schon gar nicht mit der Polizei. Doch als dann auch noch das FBI in Person der Beamtin Rosie Gomez auf den Plan tritt, kommt Bewegung in die ganze Angelegenheit. Hätte Robicheaux nur nicht mit diesen Visionen zu kämpfen, in denen er mit einem toten Südstaatengeneral aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg spricht ... Dichter, starbesetzter Südstaaten-Thriller mit Mystery-Anklängen, nach einem Roman von James Lee Burke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tommy Lee Jones (Dave Robicheaux) John Goodman (Julie 'Baby Feet' Balboni) Peter Sarsgaard (Elrod Sykes) Mary Steenburgen (Bootsie Robicheaux) Kelly Macdonald (Kelly Drummond) Justina Machado (Rosie Gomez) Ned Beatty (Twinky LeMoyne) Originaltitel: In the Electric Mist Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Jerzy Kromolowski, Mary Olson-Kromolowski Kamera: Bruno de Keyzer Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16