ARTE 06:10 bis 06:40 Dokumentation Tiere im Fokus Die Biber der Ardèche F 2015 2016-10-13 08:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Oft fahren Marie Schneider und Guillaume Mazille in ferne Länder, um seltene Tiere zu fotografieren, dabei gibt es sie auch direkt vor ihrer Haustür. Sie wohnen in einem kleinen Steinhaus mitten im Wald, nicht weit vom südfranzösischen Dorf Montclus. Seit Jahren beobachten sie schon Biberspuren an den Ufern der dortigen Wasserläufe, doch bis auf einige Schnappschüsse aus großer Entfernung sind ihnen noch keine guten Aufnahmen gelungen. Und das hat einen Grund: Biber sind nachtaktiv und vor allem ziemlich scheu. Nun haben sie beschlossen, den Nagern eine Fotoreportage zu widmen und ihnen ein bisschen näher auf den Pelz zu rücken. Die Biber, die größten Nagetiere Europas, spielen eine wichtige Rolle für unsere Landschaften und Ökosysteme. Das Cèze-Tal mit seinen zahlreichen Flüssen und Bächen bietet den Tieren einen idealen Lebensraum: seichtes Wasser mit schwacher Strömung, dicht bewachsene Böschungen für ihre Wohnhöhlen und Nahrung in Hülle und Fülle. Lionel Jacob ist ein Naturkenner und begeistert sich ganz besonders für die Wassernager. Er gibt Guillaume und Marie wertvolle Tipps, damit sie die Biber beim Dammbau aus der Nähe beobachten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aventures en terre animale Regie: Nicolas Jouvin, Jean-Luc Guidon

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 289 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 49 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 49 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 49 Min.