Der 9-jährige Calogero lebt 1960 gemeinsam mit seiner Familie in New York. Während sein Vater als Busfahrer mit ehrlicher Arbeit Geld verdient, ist Calogero von der Mafia-Welt fasziniert. Als er eines Tages beobachtet, wie Mafia-Boss Sonny einen Mann erschießt, verheimlicht er sein Wissen vor der Polizei. Von nun an hat der Junge zwei Väter und muss sich eines Tages für einen entscheiden.