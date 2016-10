TNT Film 11:30 bis 13:00 SciFi-Film Ultraviolet USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im späten 21. Jahrhundert hat eine schreckliche Biowaffe die Menschheit dezimiert: ein Virus, das Menschen in sogenannte Hemophagen mutieren lässt, vampirartige Wesen mit übernatürlichen Kräften. Nun befinden sich Menschen und Vampire im erbitterten Bürgerkrieg und Chaos regiert die ganze Welt. Mittendrin versucht die hübsche Vampirin Violet einen Jungen zu beschützen, der zwar von beiden Kriegsparteien gejagt wird, dabei jedoch der Schlüssel zum Frieden sein könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Violet Song Jat Shariff) Cameron Bright (Six) Nick Chinlund (Ferdinand Daxus) Sebastien Andrieu (Nerva) Ida Martin (junge Violet) William Fichtner (Garth) David Collier (BF-1) Originaltitel: Ultraviolet Regie: Kurt Wimmer Drehbuch: Kurt Wimmer Kamera: Arthur Wong Ngok Tai Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12