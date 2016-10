Walter ist ein eleganter Rentner, der früher als Friseur gearbeitet hat, und heimlich in eine Kellnerin verliebt ist. Frank hingegen war früher Schiffskapitän und ist bis heute eher ungehobelt und laut. Als sich die zwei doch sehr unterschiedlichen Männer in einem Park kennenlernen, entwickelt sich unerwartet eine herzliche Freundschaft zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen