National Geographic 01:50 bis 02:35 Dokumentation Extreme Survival mit Hazen Audel Im Hochgebirge des Himalaya GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Im Vorgebirge des Himalaya will Hazen Audel eine Herde Yaks durch die Wildnis in die Sicherheit der alten nepalesischen Stadt Lo Manthang führen. Extreme Wetterverhältnisse mit Schneestürmen, sengender Sonne und trockener Luft setzen dem Abenteurer auf seinem Trip jedoch stark zu. Selbst das Atmen fällt ihm in der ungewohnten Höhenlage schwer. Einige Tiere dagegen haben sich perfekt an die Bedingungen hier oben angepasst. Zu ihnen gehören Wölfe, Bären und Schneeleoparden. Originaltitel: Survive the Tribe