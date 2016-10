National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Bruderhilfe CDN 2015 2016-10-11 09:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie hat sich weitestgehend auf sein neues Team für die Provinz British Columbia festgelegt, doch schon gibt es Probleme: Ein übel zugerichteter Wohnwagen blockiert die Fahrbahn an einer unübersichtlichen Kurve. Bei einer Bergung im Norden von Alberta passiert Colin derweil ein schwerwiegendes Missgeschick. Jamies Bruder übernimmt daraufhin den Job - obwohl er ein blutiger Anfänger am Steuer des großen Abschleppwagens ist. Unterdessen tritt Brandon seine neue Rolle im "Heavy Rescue"-Team an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Jeff Holloway, Susanne Jespersen Musik: Christopher Nickel