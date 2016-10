National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation Extreme Survival mit Hazen Audel Kenias letzte Nomaden GB 2012 2016-10-11 08:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Herzen von Kenia leben die Samburu ein mutiges Volk, das trotz der ständigen Bedrohung durch die Dürre und durch Wildtiere überlebt hat. Hazen Audel reist zu den Samburu, um die Fähigkeiten zu erlernen, die man braucht, um in dieser gnadenlosen Region zu überleben. Kuhblut und Milch gehören zu den Säulen der Ernährung der Samburu. Ihre Rinder sind also enorm wichtig, damit die Samburu in der Wildnis überleben können. Hazen lernt, wie man Brunnen gräbt, er läuft meilenweit auf der Suche nach neuen Weiden und erfährt alles, was notwendig ist, um die wertvollen Tiere zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Survive the Tribe