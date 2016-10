National Geographic 12:15 bis 13:05 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Der Panama-Kanal GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitten durch den Regenwald von Mittelamerika verläuft eines der gewaltigsten Bauwerke der Menschheitsgeschichte: der Panamakanal. Die 81 Kilometer lange Wasserstraße verbindet an der Landenge von Panama den atlantischen Ozean mit dem Pazifik. Seit der Fertigstellung des Kanals im Jahr 1914 hat sich das Aufkommen an Frachtschiffen stetig erhöht, denn gerade für die Wirtschaft Chinas, Japans und der USA ist diese Abkürzung, durch die eine Umschiffung des südamerikanischen Kontinents vermieden wird, von größter Bedeutung. Doch der Zahn der Zeit nagt auch an der wichtigsten Wasserstraße der Welt: Frachtschiffe werden immer größer, und um auch diesen Ozeanriesen die Durchfahrt zu ermöglichen, muss der Kanal an vielen Stellen verbreitert und ausgebaggert werden. "Big, Bigger, Biggest" stellt die Sanierungsarbeiten vor und zeigt in einem historischen Rückblick, welche Erfindungen und technischen Durchbrüche den Bau des Panamakanals überhaupt erst ermöglicht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest