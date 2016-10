FOX 03:35 bis 04:30 Actionserie Undercover Mironov BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Dank Martins Informationen kann Popov vor seiner "Beförderung" noch einen großen Coup gegen Jaros Imperium landen. Nicht dass es entscheidend wäre, aber der Gegenwind für Jaro nimmt zu. Auch der Nachfolger Popovs, Vassil, steht schon in den Startlöchern. Nichtsahnend, dass Vassil Jaros "Mann" ist, will Popov ihm auch Martin vererben. Beim angekündigten Kennenlern-Treffen kann Martin schnell reagieren. Doch da taucht plötzlich ein Mann auf, mit dem niemand gerechnet hat. Mironov - angeblich tot, und einer der besten Freunde Jaros. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Deyan Donkov (Vasil Nikolov) Kiril Efremov (Tisho) Stanislav Ianevski (Angel Yakimov - Geleto) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bozhinov Drehbuch: Georgi Ivanov, Teodora Vasileva Kamera: Alexander Stanishev