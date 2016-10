FOX 07:35 bis 08:20 Krimiserie Navy CIS Damokles USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Zivas Bewerbung als NCIS-Agentin werden Steine in den Weg gelegt: Als der Verdacht aufkommt, sie habe den Ex-Marine Daniel Cryer auf dem Frachter "Damokles" erschossen, ist Gibbs der Einzige, der nicht an Zivas Schuld glaubt. Mit seinen Leuten gelingt es ihm, Malachi - Zivas Kidon-Vorgesetzten - als Mörder Cryers zu entlarven. Er sollte Ziva im Auftrag ihres Vaters, des Mossad-Chefs, diese Tat anhängen. Wird Zivas Bewerbung nach Klärung des Falls doch noch akzeptiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

