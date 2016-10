Universal Channel 21:45 bis 22:35 Serien Devious Maids Sweeping With the Enemy USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ana Ortiz (Marisol Suarez) Dania Ramirez (Rosie Falta) Roselyn Sanchez (Carmen Luna) Judy Reyes (Zoila Diaz) Brianna Brown (Taylor Stappord) Gilles Marini (Sebastien Dussault) Nathan Owens (Jesse Morgan) Originaltitel: Devious Maids Regie: Mary Belli Drehbuch: Ric Swartzlander

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 22:55

Seit 147 Min. Taffe Mädels

Actionfilm

Sat.1 20:15 bis 22:30

Seit 132 Min. Matrix

SciFi-Film

kabel eins 20:15 bis 22:55

Seit 132 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 87 Min.