Hunde im Einsatz

Polizei-Hunde

USA 2010

Keine andere Stadt in den USA verfügt über so viele Polizeihunde wie New York. Die vierbeinigen Verbrecherjäger sind unverzichtbar - ob als Begleiter ihrer menschlichen "Kollegen" auf Patrouille, beim Aufspüren von Drogen oder als Sprengstoff-Suchhunde in Flughäfen und U-Bahnen. Nur ein intensives Training und die enge Vertrautheit mit ihrem Hundeführer ermöglichen den Tieren solche Höchstleistungen. "Hunde im Einsatz" hat New Yorker Polizeihunde bei ihren oft riskanten Einsätzen begleitet.

Originaltitel: Blue-Collar Dogs