National Geographic Wildlife 01:45 bis 02:30 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Auf Leben und Tod USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn Tiere kämpfen, kann am Ende nur einer als Sieger hervorgehen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es immer einen Verlierer gibt - und der verliert meistens nicht nur den Kampf, sondern auch sein Leben. Getreu der Devise "Fressen oder gefressen werden", geht es bei solchen tierischen Auseinandersetzungen meist um die Nahrungsbeschaffung. Aber auch die Sicherung des Territoriums oder die Fortpflanzung können der Auslöser für einen Kampf sein. "Auf Leben und Tod" heißt es in dieser Episode von "Die gefährlichsten Raubtiere der Welt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest