National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:00 Dokumentation Floridas Python-Jäger unterwegs Kobras in der Stadt GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf ihrer Reise um die Welt machen die Python-Jäger in der thailändischen Hauptstadt Bangkok Station. Eine Flutkatastrophe hat zahlreiche Schlangen und andere Reptilien in die Metropole gespült. Dadurch hat sich der Stadtpark in eine Art Picknickplatz für Warane entwickelt, und auch an vielen anderen Orten versetzen Riesenschlangen die Bewohner Bangkoks in Angst. Die Männer aus Florida machen sich auf die Suche nach den tierischen Invasoren. Bei der Jagd auf Kobras, Vipern und Pythons kommt es zwischen den thailändischen und amerikanischen Schlangenjägern zu einem spannenden kollegialen Wettstreit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Python Hunters