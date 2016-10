National Geographic Wildlife 11:50 bis 12:40 Dokumentation Hilfe, was hat mein Hund gefressen? Glas, Kleber und Steine USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Labradoodle Lola hat das Cookie-Glas heruntergeworfen, um an ihre Leibspeise heranzukommen: Schoko-Brownies! Leider verschluckt sie dabei auch einige dicke Glassplitter - das bedeutet akute Lebensgefahr! Auch Boxermischling Ziggy wird ein vermeintlicher Leckerbissen beinahe zum Verhängnis: Er frisst sein Lieblingsspielzeug, einen Gummi-Hotdog. Schäferhund-Husky-Mischling Steve kann dagegen nicht widerstehen, als er auf einen Haufen öliger Steine stößt. Für große Aufregung sorgt auch Rottweiler Luciano, der sich kurz vor der Hochzeit seiner Besitzer deren Verlobungsringe einverleibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Dog Ate What?