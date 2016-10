National Geographic Wildlife 10:15 bis 11:00 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Adoptierter Retriever USA 2016 2016-10-24 17:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Caitlin hat den Golden Retriever-Chow-Mischling Leon adoptiert, nachdem dessen Besitzerin Lisa auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Nun macht sich Lisas Mutter Susan große Sorgen um den Hund. Leon ist zunehmend aggressiver geworden und Caitlin wird damit nicht fertig. Ein Fall für Cesar! Schritt für Schritt beginnt der Hundeflüsterer seine Therapie. Zunächst bringt er Leon mit Artgenossen zusammen. Danach lässt er ihn sogar Schafe hüten. Anschließend zeigt er Caitlin und Susan, was sie unbedingt beachten sollten, wenn sie mit dem durch und durch verunsicherten Leon Gassi gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue