National Geographic Wildlife 07:55 bis 08:40 Dokumentation Dein Hund: Das Genie Der therapeutische Hund USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Bindung zwischen Hund und Mensch ist einzigartig auf der Welt. Doch wie denkt der Hund über uns und was treibt seine Gefühle an? Basierend auf bahnbrechenden Forschungen hat Dr. Brian Hare eine Reihe spielerischer Übungen entwickelt, die es uns ermöglichen, unsere Gefährten besser zu begreifen. Außerdem erkundet Dr. Hare, warum manche Hunderassen geniale Fähigkeiten darin besitzen, posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) zu lindern, Tourette-Anfälle vorherzusehen oder Blinde zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is Your Dog A Genius?

