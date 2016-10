Kinowelt 02:20 bis 03:45 Drama Wreckers GB 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dawn und David, ein jung-verheiratetes Paar, ziehen in sein Heimatdorf zurück, um dort eine Familie zu gründen. Aber das harmonische Beziehungsleben der Beiden bekommt immer mehr Risse, als es sich als nicht ganz so einfach herausstellt, schwanger zu werden. Dann taucht überraschenderweise auch noch Davids Bruder Nick auf. Nick ist Soldat und kommt gerade aus dem Auslandseinsatz zurück. Er scheint stark traumatisiert, doch das liegt nicht nur an seinen Erfahrungen im Krieg. Er kämpft immer noch mit seiner und Davids Kindheit voller Brutalität. Dawn fühlt sich von Nicks emotionaler Verletzbarkeit angezogen und die Beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander. Dabei erzählt ihr Nick Dinge über ihren Mann, die sie vorher nicht wusste, und Dawn fragt sich mehr und mehr, mit wem sie eigentlich verheiratet ist. "Cumberbatch walks a razor's edge between vulnerability and something darker." (Quelle: TOTAL FILM) "Compelling performances from an exceptional cast." (Quelle: London Film Festival) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claire Foy (Dawn) Benedict Cumberbatch (David) Shaun Evans (Nick) Peter McDonald (Gary) Sinead Matthews (Sharon) June Watson (Miss Hedges) Nicola Green (Doctor) Originaltitel: Wreckers Regie: D R Hood Drehbuch: D R Hood Kamera: Annemarie Lean-Vercoe Musik: Andrew Lovett Altersempfehlung: ab 12