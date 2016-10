Kinowelt 15:05 bis 16:45 Dokumentation Ich will nicht nur, daß ihr mich liebt Der Filmemacher Rainer W. Fassbinder D 1993 16:9 Merken Ein Dokumentarfilm über Rainer Werner Fassbinder, entstanden zum 10. Todestag des am 10. Juni 1982 in München verstorbenen Filmemachers. Hans Günther Pflaum unternimmt seine Spurensuche auf drei Ebenen: auf der ersten äußern sich zahlreiche Mitarbeiter Fassbinders über die Person, die spezifische Arbeitsweise und die Bedeutung des Regisseurs. Auf der zweiten kommt - anhand von Archivmaterial - Fassbinder selbst zu Wort. Auf der dritten Ebene verdeutlichen und ergänzen Ausschnitte aus Fassbinders Werk die Statements. Die Dokumentation ist in zehn Kapitel gegliedert. In deren Mittelpunkt steht das Leben des Regisseurs, von der Kindheit bis zum Tod. Darüber hinaus geht es um künstlerische Schwerpunkte, wie Kamera, Darsteller oder Musik. ICH WILL NICHT NUR, DASS IHR MICH LIEBT enthält Ausschnitte aus sämtlichen Fassbinder-Filmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Harry Baer, Michael Ballhaus, Karlheinz Braun, Karlheinz Böhm, Ingrid Caven, Rainer Werner Fassbinder, Andréa Ferréol Originaltitel: Ich will nicht nur, dass ihr mich liebt Regie: Hans Günther Pflaum Altersempfehlung: ab 12