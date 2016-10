Kinowelt 13:35 bis 15:05 Filme Sierra Leone D 1987 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für 1 Deutschen Filmpreis Fred reist als Montage-Arbeiter ins west-afrikanische Sierra Leone und lässt seine Frau Rita ohne eine einzige Nachricht und mit großen Schulden zurück. Mit vollem Portemonnaie kehrt er nach drei Jahren ins Ruhrgebiet zurück, um in seiner einstigen Heimat ein neues Leben zu beginnen. Inzwischen hat Rita jedoch bereits ein neues Leben begonnen und ist sichtlich unerfreut über Freds plötzliche Rückkehr. Einsam verbringt Fred seine Zeit im "Royal", einem zur Absteige verkommenen Hotel, in dem er Alma kennen und lieben lernt. Diese sucht nach einer Gelegenheit, der schäbigen Klitsche zu entkommen und bricht mit ihm gemeinsam zu einer ziellosen Reise durch Deutschland auf. Doch bald realisieren die beiden, dass dieser Ausbruch aus dem tristen Alltag nicht ganz so einfach ist, wie sie erhofft hatten. "Auch hier gelingt es dem ungefälligen Regisseur Uwe Schrader mit der sensiblen, schnörkellosen und präzisen Charakterzeichnung seiner Figuren ganz hervorragend, die Stimmungen eines Milieus einzufangen, dessen Darstellung sich durch einen kruden Realismus auszeichnet." (Quelle: kino-zeit.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Redl (Fred) Ann-Gisel Glass (Alma) Rita Russek (Vera) Constanze Engelbrecht (Rita) András Fricsay Kali Son (Theo) Krikor Melikyan (Michael) Hans-Eckart Eckhardt (Helmut) Originaltitel: Sierra Leone Regie: Uwe Schrader Drehbuch: Uwe Schrader, Klaus Müller-Laue Kamera: Klaus Müller-Laue Musik: Bülent Ersoy