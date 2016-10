Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Essen bei den Squonks USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Brady und Boomer wollen unbedingt an einem Treffen mit den Squonks, einem Höhlenvolk, teilnehmen. Doch wegen der Achtlosigkeit der Könige fühlen sich die Squonks von ihrem Verhalten beleidigt. Deshalb weigern sie sich, ab jetzt die Insel vor den gefährlichen Mukaratten zu beschützen. Am Ende entschuldigen sich die Könige jedoch bei den Squinks und die Mukarattenplage ist überstanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) Debbie Lee Carrington (Squonk Queen) Mighty Mike Murga (Squonk) Mikey Post (Sherpa Squonk) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Dan Cross Musik: Jamie Dunlap