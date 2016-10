Syfy 00:20 bis 01:05 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Insekten des Todes USA 1998 Stereo 16:9 Merken Während SG 1 einen unbekannten Planeten erforscht, wird das Team plötzlich von Insekten angegriffen. Sie entkommen durch das Sternentor, doch Teal'c (Christopher Judge) wird gestochen. Seine DNS gleicht sich immer mehr der von Insekten an. Bevor Teal'c genauer untersucht werden kann, flüchtet er auf die Straße. Inzwischen kehren Jack und der Rest des Teams auf den Planeten zurück, um mehr über die Insekten zu erfahren. Sie finden heraus, dass diese Tiere ihre Opfer genetisch in ihre Nachkommen verwandeln, anstatt sich im gewohnten Sinne fortzupflanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Tom McBeath (Colonel Harry Maybourne) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Jim Menard Musik: Richard Band, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12