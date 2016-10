Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Bis dass der Tod uns scheide USA 1999 Stereo 16:9 Merken Worf (Michael Dorn) und Ezri (Nicole de Boer) sind immer noch in der Gewalt der Breen, die inzwischen einen Pakt mit dem Dominion geschlossen haben. Währenddessen plagen Sisko (Avery Brooks) auf Deep Space 9 Visionen von seiner Mutter, die ihm von einer Heirat mit Kasidy abrät. Auch Kasidy hat eine Vision, die sie zwar den Propheten zuschreibt, die aber in Wirklichkeit von Pah-Geistern stammt. Kai Winn (Louise Fletcher) wiederum träumt davon, dass der neue Führer der Bajoraner kein anderer als Gul Dukat (Marc Alaimo) ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Bradley Thompson, David Weddle Kamera: Kris Krosskove Musik: David Bell