Syfy 21:50 bis 22:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Im Ungewissen USA 1999 Stereo 16:9 Merken Seitdem das Schiff, auf dem Worf (Michael Dorn) diente, in einen Kampf mit dem Dominion verwickelt wurde, wird der Klingone vermisst. Nach einiger Zeit befiehlt Sisko (Avery Brooks), die Suche nach Worf einzustellen. Doch Ezri (Nicole de Boer) hält sich nicht an die Vorgabe und fliegt mit einem Shuttle in die Badlands, wo sie Worf vermutet. Doch der ist zunächst nicht sehr erfreut, von ihr gerettet zu werden. Sisko erzählt Kasidy Yates (Penny Johnson) von seinem Grundstück auf Bajor, und macht ihr einen Heiratsantrag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Michael Dorn (Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Steve Posey Drehbuch: René Echevarria Kamera: Kris Krosskove Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 6

