Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agent Carter Agent im Kreuzfeuer! USA 2015 Stereo 16:9 Agent Peggy Carter (Hayley Atwell) will herausfinden, wie jemand in Starks Tresorraum eindringen konnte, um seine geheime Technologie zu stehlen. Bei ihren Nachforschungen hofft sie auf Hilfe von Edwin (James D'Arcy), den die SSR inzwischen allerdings mit der Explosion bei Roxxon in Verbindung gebracht und zum Verhör vorgeladen hat. Agent Carter gelingt es, das Verhör zu beenden. Gemeinsam mit Edwin untersucht sie nun die Kanalisation unter dem Tresorraum, wo die beiden tatsächlich auf eine Spur stoßen. Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) Chad Michael Murray (Edwin Jarvis) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Shea Whigham (Roger Dooley) Lyndsy Fonseca (Angie Martinelli) Kyle Bornheimer (Ray Krzeminski) Originaltitel: Agent Carter Regie: Scott Winant Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Christopher Markus, Stephen McFeely, Andi Bushell Musik: Christopher Lennertz