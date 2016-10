Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Unter den Waffen schweigen die Gesetze USA 1999 Stereo 16:9 Merken Dr. Bashir (Alexander Siddig) steckt in einem Dilemma. Er bereitet sich gerade auf eine medizinische Konferenz auf Romulus vor, als er von Sloane (William Sadler), dem Direktor von "Sektion 31", einer eher obskuren Geheimdienstorganisation, aufgesucht wird. Sloane bittet Bashir, für ihn Informationen über den Gesundheitszustand der romulanischen Führung zu sammeln. Als Bashir seinen Vorgesetzten Captain Sisko (Avery Brooks) in den Fall einweiht, schlägt der ihm vor, so zu tun, als sei er bereit, Sloanes Bitte zu erfüllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12