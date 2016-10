Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Vox Sola USA 2002 Stereo 16:9 Merken Ein Fauxpas beim Empfang der Kreetassianer bringt die Offiziere der Enterprise in Verlegenheit. Als die Aliens überstürzt vom Schiff ablegen, gelangt über eine Luftschleuse ein rankenartiges Gebilde an Bord der Enterprise. Rostov (Joseph Will) und Kelly (Renee Goldsberry) sowie Archer (Scott Bakula) und Tucker (Connor Trinneer) werden von dem pflanzenartigen Wesen erfasst und in Kokons aus Spinnengewebe gehüllt. Der Versuch das Lebewesen mit Lichtkanonen zu bekämpfen scheitert, als sich herausstellt, dass die Nervensysteme der Besatzung mit der des Wesens verschmolzen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Fred Dekker Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12