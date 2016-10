Syfy 09:55 bis 10:25 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Ergreifung des Count USA 2009 Stereo 16:9 Merken Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker verfolgen den Plan, Count Dooku in ihre Gewalt zu bringen. Allerdings kommen ihnen Weequay-Piraten zuvor. Deren Anführer Hondo Ohnaka ist bereit, Count Dooku an die Republik herauszugeben, allerdings nur nach der Zahlung eines stattlichen Lösegelds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Henry Gilroy, George Lucas, Scott Murphy, Julie Siege Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12