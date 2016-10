13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Unerwünschte Ziele USA 2011 Stereo 16:9 Merken In einer Internetsicherheitsfirma werden fünf Angestellte erschossen und drei weitere erstochen. Die BAU geht davon aus, dass der CEO der Firma das eigentliche Ziel war. Doch später werden zwei weitere Mitarbeiter tot in ihrer Wohnung gefunden - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Felix Alcala Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini