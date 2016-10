13th Street 21:50 bis 22:40 Krimiserie Criminal Minds Das blaue Kleid USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Oklahoma werden nacheinander die Leichen von zwei Teenagerinnen gefunden. Beide wurden vergewaltigt und ihnen fehlen die Augen. Der Täter hat den Leichen anschließend wieder Kleider angezogen und sie an einem öffentlichen Ort abgelegt. Dann verschwindet ein weiteres Mädchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

