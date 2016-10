13th Street 09:45 bis 10:30 Krimiserie Criminal Minds Ein Samenkorn im Wind USA 2013 Stereo 16:9 Merken In South Dakota werden zwei zerstückelte Männerleichen gefunden. Die örtliche Polizei ruft die BAU zu Hilfe. Die Spuren an den Toten sprechen dafür, dass die Morde im Rahmen eines Fruchtbarkeitsrituals geschahen. Die Profiler glauben, dass es sich bei dem Täter um eine trauernde Mutter handelt, die versucht wieder schwanger zu werden. Dann verschwindet ein weiterer Mann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon