13th Street 08:15 bis 09:00 Krimiserie Navy CIS Berlin USA 2013 Stereo 16:9 Merken Während der Rest des Teams den Mordfall eines Offiziers in Virginia untersucht, fliegen Tony (Michael Weatherly) und Ziva (Cote de Pablo) nach Berlin. Dort wurde Bodnar, der Mörder von Zivas Vater Eli David, zuletzt gesehen. In der deutschen Hauptstadt bekommen die NCIS-Ermittler Unterstützung von der neuen Mossad-Direktorin Orli (Marina Sirtis). Auch Orli ist keine Unbekannte für Ziva: Die beiden verbindet eine lange Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Scott Williams, Gina Lucita Monreal Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

