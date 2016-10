Disney Cinemagic 21:40 bis 00:05 Abenteuerfilm Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) wollen sich gerade das Jawort geben, als sie verhaftet werden: Ihnen wird vorgeworfen, dem Piraten Jack Sparrow (Johnny Depp) zur Flucht verholfen zu haben. Darauf steht die Todesstrafe. Lord Cutler Beckett (Tom Hollander) wäre aber bereit, sich auf einen Deal einzulassen: Wenn es Will gelingt, Jack Sparrows magischen Kompass in seinen Besitz zu bringen, lässt er das Paar leben. Lord Beckett ist nicht der einzige Widersacher des Piraten Jack, ein anderer hat es ebenfalls auf ihn abgesehen: Davy Jones (Bill Nighy), der untote Kapitän des mysteriösen Schiffes Flying Dutchman und Herrscher über die Tiefen des Meeres, macht gegenüber Jack eine Schuld geltend. Dieser hat ihm einst seine Seele versprochen. Für Jack würde das bedeuten, für immer und ewig auf Jones' Geisterschiff zu dienen. Der Pirat hat nur eine Möglichkeit, den Fluch abzuwenden: Er muss den Schlüssel finden, mit dem sich die Truhe öffnen lässt, in der Davy Jones' schlagendes Herz liegt - kein einfaches Unterfangen. Der zweite Teil von Jerry Bruckheimers "Pirates of the Caribbean"-Reihe schliesst in Sachen Tempo, Witz und Fantasie unmittelbar an den ersten Teil an. Bruckheimer und seinem Regisseur Gore Verbinski ist es mit der Piratensaga gelungen, ein in Hollywood totgeglaubtes Genre wiederzubeleben. "Dead Man's Chest" vereint praktisch all die Macher des Sensationserfolges "Pirates of the Caribbean: The Black Pearl" erneut. Auch der Cast ist weitgehend derselbe. Johnny Depp läuft als flippiger Pirat erneut zur Höchstform auf. Mit Jack Sparrow hat der eigenwillige Schauspieler eine Kultfigur geschaffen. An Depps Seite in "Pirates of the Caribbean" agieren "The Lord of the Rings"-Star Orlando Bloom und die oscarnominierte Keira Knightley. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Captain Jack Sparrow) Orlando Bloom (Will Turner) Keira Knightley (Elizabeth Swann) Stellan Skarsgård (Bootstrap Bill) Bill Nighy (Davy Jones) Jack Davenport (Commander James Norrington) Jonathan Pryce (Gouverneur Weatherby Swann) Originaltitel: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio Kamera: Dariusz Wolski Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12

