BBC Entertainment 11:40 bis 12:30 Sonstiges New Tricks Only the Brave GB 2011 Merken The UCOS team reinvestigate the murder of the leader of a notorious criminal motorbike gang when they receive new evidence from an unlikely source. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alun Armstrong (Brian Lane) James Bolam (Jack Halford) Amanda Redman (Det. Supt. Sandra Pullman) Dennis Waterman (Gerry Standing) Anthony Calf (D.A.C. Strickland) Shaun Dingwall (Det.Supt. Stuart Barlow) Emily Glenister (Stephanie Parr) Originaltitel: New Tricks Regie: Julian Simpson Drehbuch: Julian Simpson Musik: Warren Bennett