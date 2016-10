BBC Entertainment 05:30 bis 06:00 Comedyserie Only Fools and Horses Video Nasty GB 1986 Merken Rodney's art class is given a cash grant to make a film spotlighting the local community, but Del sees all sorts of money-making schemes in celluloid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Jason (Derek 'Del Boy' Trotter) Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter) Buster Merryfield (Uncle Albert Trotter) Roger Lloyd Pack (Trigger) Kenneth MacDonald (Mike Fisher) John Challis (Boycie) Sue Holderness (Marlene) Originaltitel: Only Fools and Horses Regie: Ray Butt Drehbuch: John Sullivan