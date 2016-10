BBC Entertainment 11:10 bis 12:00 Sonstiges New Tricks Moving Target GB 2011 Merken A psychologist arrives at UCOS to conduct a study on older men in the workplace and also has a personal case for the team to look into. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alun Armstrong (Brian Lane) James Bolam (Jack Halford) Amanda Redman (Det. Supt. Sandra Pullman) Dennis Waterman (Gerry Standing) Sally Phillips (Samantha Gerson) Tim Plester (Darren Gerson) Alexandra Roach (Nina Ward) Originaltitel: New Tricks Regie: Philip John Drehbuch: Matthew Thomas Musik: Warren Bennett

