BBC Entertainment 14:40 bis 15:35 Sonstiges New Tricks Lost in Translation GB 2011 Merken The UCOS team are drawn into a world of immigration, Albanian gangs and family feuds when they reinvestigate the death of an unidentified man. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alun Armstrong (Brian Lane) James Bolam (Jack Halford) Amanda Redman (Det. Supt. Sandra Pullman) Dennis Waterman (Gerry Standing) Susan Jameson (Esther Lane) Lucy Liemann (Anna King) John Bowe (Alan King) Originaltitel: New Tricks Regie: Robin Sheppard Drehbuch: Oliver Brown Musik: Warren Bennett