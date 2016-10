BBC Entertainment 23:15 bis 23:40 Sonstiges Hunderby GB 2012 Merken Helene makes plans to flee Hunderby with her lover, while a visitor gives Edmund hope that he might have an heir after all. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julia Davis (Dorothy) Alexandra Roach (Helene) Alex Macqueen (Edmund) Rufus Jones (Dr. Foggerty) Rosie Cavaliero (Hesther) Julian Barratt (Narrator) Kevin Eldon (John Whiffin) Originaltitel: Hunderby Regie: Tony Dow

