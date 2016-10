BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Comedyserie Uncle Party Monster GB 2012 Merken Having been moved on whilst busking, Andy's day goes from bad to worse when he calls round to Gwen's flat and meets her new boyfriend, Casper. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Helm (Andy) Robert Gilbert (Barista) Sydney White (Gwen) Brett Goldstein (Casper) Daisy Haggard (Sam) Elliot Speller-Gillott (Errol) Kate Miles (Linda) Originaltitel: Uncle Regie: Oliver Refson Drehbuch: Oliver Refson