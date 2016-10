BBC Entertainment 22:50 bis 23:40 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Ölbaron GB 2010 Merken Rookie agent Beth protects an oil baron from a potential assassination attempt but an unexpected ambush threatens to dredge up her mercenary past. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Adegboyega (Nigerian Operative 1) Richard Armitage (Lucas North) Katy Barker (Mrs. Westhouse) Max Brown (Dimitri Levendis) James Faulkner (Robert Westhouse) Peter Firth (Harry Pearce) Iain Glen (Vaughan Edwards) Originaltitel: Spooks Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: David Farr Kamera: Fabian Wagner Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16