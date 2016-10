BBC Entertainment 18:30 bis 19:25 Sonstiges The Paradise GB 2013 Merken A ghost story is taking the city by storm and when Susy's staff photograph reveals more than she is expecting she's certain The Paradise is haunted. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joanna Vanderham (Denise) Emun Elliott (Moray) Elaine Cassidy (Katherine Weston) Sonya Cassidy (Clara) Ben Daniels (Tom Weston) David Hayman (Jonas) Matthew McNulty (Dudley) Originaltitel: The Paradise Regie: David Drury Drehbuch: Ben Harris Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 6