BBC Entertainment 12:45 bis 13:15 Comedyserie Only Fools and Horses Hole In One GB 1985 Merken Uncle Albert seems to have established himself in the lives of Del and Rodney, and they soon discover that their sea-faring Uncle has hidden depths. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Jason (Derek 'Del Boy' Trotter) Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter) Buster Merryfield (Uncle Albert Trotter) Colin Jeavons (Solly Attwell) Kenneth MacDonald (Mike Fisher) Dennis Ramsden (Judge) Andrew Tourell (Mr. Gerrard) Originaltitel: Only Fools and Horses Regie: Susan Belbin Drehbuch: John Sullivan Musik: Ronnie Hazlehurst