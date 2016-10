ORF 2 16:30 bis 16:55 Reportage Erlebnis Österreich Über Brücken in Wien A 2016 Merken 1716 Brücken und Stege gibt es in Wien - viermal so viel wie in Venedig. Brückenkonstruktionen mit vielfältigen Funktionen für Auto, Bahn und Fußgänger. Von den ersten Holzbrücken über die Donauarme bis zu den High-Tech-Lösungen der Gegenwart: ERLÖ zeigt spektakuläre Ansichten und unbekannte Details dieser Verbindungen, die nicht immer sichtbar sind, wie z.B. der Wiener Naschmarkt - die 2,8 km lange Einwölbung des Wien-Flusses ist eigentlich die breiteste' Brücke der Stadt. Oder der neue Wiener Hauptbahnhof - eine gewaltige Brückenkonstruktion über 3 Etagen - allein für das markante Rautendach wurden 7000 Tonnen Stahl verarbeitet - genauso viel wie für den Pariser Eiffelturm. Ein Film von Gerald Teufel für das Landesstudio Wien In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Österreich