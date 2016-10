ORF 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 247 Der Club des toten Dichters D 2012 2016-10-08 10:40 Stereo 16:9 Merken Marie Hofer und Frau Stockl sind in kultureller Mission unterwegs. Gemeinsam wollen sie den japanischen Dichter Shiki Masaoka, der in der Künstlerpension Daritz residiert, zu einem Vortrag in der Musikakademie überreden. Doch die Damen kommen leider zu spät. Kurz vor ihrem Besuch wird Masaoka in seinem Hotelzimmer offenbar im Affekt erstochen. Masaoka hatte in Rosenheim Haiku-Gedichte gelehrt und dabei vielen seiner Schülerinnen den Kopf verdreht. Gleich mehrere Damen geraten daher unter Tatverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Christoph Krauss Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6

