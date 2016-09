ORF 2 01:55 bis 02:50 Reportage Am Schauplatz Die neuen Rechten A Stereo 16:9 Merken Man nennt sie die "neuen Rechten". Sie wettern gegen den, wie sie es nennen, "großen Austausch" der europäischen Bevölkerung. "Heimat, Freiheit, Tradition! Multi-Kulti-Endstation!", hallt es bei ihren Aufmärschen durch die Straßen. Ihre Kleider und Frisuren sind betont adrett - Springerstiefel und Skin-Head-Glatzen sind von gestern. Sie heißen "Partei des Volkes", "Identitäre" oder "Verein Österreicher für Österreicher". Wer sind diese neuen Gruppen, die sich am rechten Rand breitmachen? Und wie extrem sind sie? "Am Schauplatz"-Reporter Andreas Mannsberger hat sich monatelang in der Szene umgesehen, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Schauplatz