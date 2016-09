ORF 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 246 Erben will gekonnt sein D 2012 2016-10-01 10:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Karl Langer wird auf einer Berghütte erschlagen aufgefunden. Noch völlig geschockt bereichtet seine Frau Miriam den Kommissaren, dass ihr Mann tags zuvor bei der Testamentseröffnung seines Stiefbruders, des Trachtenfabrikbesitzers Hubert Gröbl, gewesen ist. Auch dessen Nichte Karin, Geschäftsführerin Beerbaum und Staatsanwältin Claudia Wölk waren anwesend. Als 100.000 Euro in Wölks Hotelzimmer gefunden werden, stehen Claudia und ihr Mann Anton, Kommissar aus Garmisch, unter Tatverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Thomas Unger (Anton Wölk) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6